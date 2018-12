Wilde Müllensorgung entdeckt

Wem kommen die Terrassenmöbel bekannt vor?

Negenborn. Bei seinem Spaziergang um Negenborn hat ein Wedemärker eine wilde illegale Müllentsorgung entdeckt. Bei der Mückenburg, Bienengarten Ecke Am Spring hat jemand seine Terrassen- beziehungsweise Gartenmöbel am Wegrand entladen. Es sieht so aus, als ob der Sperrmüll schon einige Tage länger dort liege, meint der aufmerksame Bürger. Wem die Stühle oder die anderen Gegenstände bekannt vorkommen, der darf entsprechende Hinweise gerne bei der Polizei Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70 melden, denn hier handelt es sich um einen Fall illegaler Abfallentsorgung.