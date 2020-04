Als Krönung in Säcken mit dem Umweltengel

Langenhagen (awi). Der Grünguthof ist zeitweise für Langenhagener wieder geöffnet. Umso unverständlicher ist das Verhalten mancher Bürger, die wie hier auf unserem Foto an den Containern an der Poggenaue/Reuterdamm ihren Grünschnitt abgeladen haben – als„Krönung“ in Säcken mit dem "Blauen Umweltengel", ärgert sich ein Langenhagener Bürger, der diesen Umweltfrevel mit der Kamera festgehalten und zum ECHO geschickt hat.