WWR lud zum Seniorenkaffee

Ortsbürgermeisterkandidat Kai Tschentscher begrüßte die Anwesenden und versprach, das dies keine Wahlkampfveranstaltung sei, sie fände ja schließlich jedes Jahr statt. Er sollte Wort halten! Kurzweilige Gespräche an den Tischen wurden nur noch durch die Spendenaktion zu Gunsten der Flutopfer unterbrochen. Eine Sammelbox wurde rum gegeben und der tolle Betrag von 235 Euro gesammelt. Die WWR sagt Danke. Das Geld wird auf der nächsten Ortsratssitzung am 6. September an die Gemeinde übergeben.Eine kurzweilige Veranstaltung ging so nach gut zwei Stunden zu Ende und die nicht mehr ganz so gut zu Fuß gehenden Senioren vom Fahrdienst nach Hause gebracht.