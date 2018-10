WWR weiht Turnhallenschild ein

Seit mehreren Jahren verfolgt die WWR den Wunsch der Hallennutzer und Mitgliedern des SV Resse, die Halle möge doch ausgeschildert werden, da sie schlecht zu finden beziehungsweise zu erkennen sei. Ortsratsmitglied Kai Tschentscher hatte sich das Thema auf die Fahne geschrieben und über die Jahre verfolgt. Die An- und Nachfragen diesbezüglich waren auf den Ortsratssitzungen schon zum „runing gag“ geworden, weil einfach nichts passierte. Jetzt ist es soweit, im Anschluss an Reparaturarbeiten am Straßenmast wurde das Schild montiert. Im Anschluss findet um 19.30 Uhr auch die nächste öffentliche Sitzung des Resser Ortsrates statt.