Zauberer Ben als Geschenk

Tag der Zahngesundheit als besonderes Event

Lindwedel (er). Zauberer Ben zaubert seit Jahren für Kinder und Erwachsene. Gelernt hat er es von seinem Opa, der sich zum Zeitvertreib mit der Zauberei vor allem für Familienangehörige beschäftigte. Nun tritt Zauberer Ben im Sommer täglich im Magic Park Verden und manchmal im Serengeti Park auf. In die Grundschule nach Lindwedel wurde er von der "Aktion Jugendzahnpflege im Heidekreis" eingeladen. Die engagierten Zahnärzte Carsta Monse und Anja Reimers mit ihrem Team sorgen durch Gruppenprophylaxe und weitere vorbeugende und informative Termine für die Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen im Heidekreis.Die 106 Lindwedeler Grundschüler konnten sich wegen der guten Zahngesundheit im letzten Jahr am Tag der Zahngesundheit über den Besuch des Zauberers freuen, der immer wieder zum Mitmachen eingeladen hat. Verschiedene Kinder durften auf der Bühne Hilfestellungen geben und trotz angestrengten Versuchen hinter die Tricks des Zauberers zu kommen und manchen Momenten, in denen die Kinder schon meinten, sie hätten ihn durchschaut, kam dann doch die Überraschung und die Zauberei war perfekt. Dabei gab es Lebensweisheiten umsonst: „Wichtig bei Zauberern und im Leben: Lächeln und Zähne zeigen!“, oder: „Ohne Zähne gibt’s Probleme.“ Außerdem wurde auf die Wichtigkeit des Zähneputzens nach dem Essen hingewiesen.Zu Beginn und am Ende der Veranstaltung moderierte Schulleiter Martin Herrmann mit Gitarre, viel Spaß und schwungvollen Liedern und brachte so Ordnung und Ruhe in die quirlige Gesellschaft. Am Tag der Zahngesundheit machte das Team der Aktion Jugendzahnpflege, die einmal jährlich in Krippen, Kindergärten und Schulen bis zur sechsten Klasse Prophylaxe-Untersuchungen durchführen, sich noch einmal bekannt. Dabei warben sie für die Teilnahme aller Kinder und die Einverständniserklärung der Eltern an den von den Krankenkassen geförderten Angeboten. Die frühe Feststellung von Karies oder Fehlstellungen kann langwierige und schmerzhafte Behandlungen ersparen.