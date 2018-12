Realschule Wedemark beim Projekt der Sparkassenstiftung mit dabei

Wedemark. Erstmalig wurde die Realschule Wedemark mit einer fünften Klasse für das Projekt „Zeitgenössische Musik in der Schule“ ausgewählt. Stefanie Krieg, Klassenlehrerin der Bläserklasse 5b, konnte durch Teilnahme an der erstmalig angebotenen Fortbildungsveranstaltung in Wolfenbüttel und durch ihre Bewerbung das Projekt an die Realschule Wedemark holen. Alle zwei Jahre findet das Projekt mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der Musikland Niedersachsen GmbH statt. Die teilnehmenden Klassen setzten sich in drei Workshops mit der zeitgenössischen Musik auseinandersetzen.Die Workshops an der Realschule Wedemark leiteten Anne Bishof und Maximilian Guth, die das Thema „Horizontal-Vertikal, eine musikalische Auseinandersetzung über Maschinen und Natur“ mit in die Realschule brachten. Die Schülern setzten sich mit Fragen wie „Wie klingt die Natur?“, „Wie klingen Maschinen?“ auseinander und entwickelten an Hand dieser Leitfragen gemeinsam auf Grundlage der Komposition „Mécanique des passions“ von Maximilian Guth ihre eigenen Improvisationen, in denen Umwelt und Industrie als Gegenpole hörbar werden. Die Imitation von Vogelrufen und weiteren Naturgeräuschen und die Darstellung von perkussiven Rhythmen auf den eigenen Instrumenten hat eine neue, vielschichtige Beziehung zum eigenen Instrument entstehen lassen. Die Blasinstrumente der Bläserklasse wurden hier zum Teil nicht im klassischen Sinne bespielt, sondern es wurden Klänge damit erzeugt, die zur Natur oder zu den Maschinen passten. So wurden beispielsweise die Klappen der Instrumente zur Tonerzeugung der Regentropfen genutzt und die Mundstücke der Trompete zu Rhythmen in der Maschinengruppe eingesetzt.Die Schüler entwickelten mit den beiden Dozenten gemeinsam mögliche formale, dramaturgische Kriterien für die Improvisation und erstellten ihre eigene Komposition „Spaziergang durch den Park“. Ende Oktober präsentierte die Klasse ihre Komposition vor einem eingeladenen Publikum in der Realschule Wedemark. Am 21. November ging es mit der Klasse 5b und deren Lehrerinnen nach Hannover. Dort fand die gemeinsame Abschlusspräsentation im Freizeitheim Vahrenwald in Hannover mit allen beteiligten Schulen statt. Jede Klasse konnte ihr erarbeitetes Stück vorstellen, sowie in einem kleinen Interview die Entstehung des Musikstücks erklären. Das Interview wurde von Frederike und Johan sehr professionell geführt, trotz der großen Aufregung. Die Präsentation aller Natur- und Maschinengeräusche stellten Askhab und Felix während der Präsentation auf der großen Bühne vor. Nach der zweistündigen Präsentation reiste die Klasse wieder nach Mellendorf zurück, im Gepäck viele Eindrücke von den zahlreichen Improvisationen und Kompositionen.