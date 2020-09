Zimmerbrand im Dachgeschoss/54-Jähriger festgenommen

Sechs Feuerwehren der Wedemark am Sonntag im EInsatz

Abbensen. Ein 54 Jahre alter Mieter steht im Verdacht, ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelegt zu haben. Die Polizei hat ihn festgenommen.Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Einwohner gegen 13.45 Uhr bei der Polizei eine verletzte männliche Person auf seinem Grundstück am Rawers Hof in der Wedemark. Zeitgleich ging bei der Feuerwehr ein Alarm ein wegen des Brandes in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in unmittelbarer Nähe – an der Straße Auf dem Kiel.Am ersten Einsatzort wurden die Polizisten von dem Zeugen informiert, dass die Person, die sich auf seinem Grundstück aufhielt, ein Messer bei sich hatte. Die Beamten trafen den Mann jedoch nicht im Garten an, sondern in einem Rettungswagen, der vor dem Haus am Rawers Hof stand. Bei dem Mann handelte es sich um einen 54 Jahre alten Mieter der Wohnung, die von dem Brand betroffen war. Er machte auf die Einsatzkräfte einen verwirrten Eindruck. Augenscheinlich war der Mann leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war laut Rettungskräfte aber nicht nötig. Der 54-Jährige gab an, das Feuer gelegt zu haben. Die Polizisten durchsuchten das Nachbargrundstück und fanden ein Messer. Noch vor Ort wurde der Mieter widerstandslos festgenommen und insPolizeigewahrsam gebracht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.Die Ergebnisse liegen der Polizei noch nicht vor. Gegen den Mann wird nun wegenschwerer Brandstiftung ermittelt. Anfang der Woche fand eine psychologische Untersuchung des 54-Jährigen statt. Zudem wurde er einem Haftrichter vorgeführt.Mehrere Ortsfeuerwehren der Feuerwehr Wedemark wurden am Sonntagnachmittag zu dem Feuer nach Abbensen, Auf dem Kiel, alarmiert. Gemeldet wurde ein Feuer in einem Wohnhaus. Die Flammen sollten bereits aus dem Dach schlagen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass es sich um einen Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Wohnhauses mit drei Wohnungen handelte. Der erste Trupp konnte das Feuer schnell lokalisieren und gegen 14.10 Uhr löschen. Nach circa eineinhalb Stunden verließen auch die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle. Im Einsatz waren die Feuerwehren Abbensen, Negenborn, Duden-Rodenbostel, Mellendorf, Resse und Wennebostel mit knapp 60 Einsatzkräften sowie die Polizei und der Rettungsdienst. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 50.000 Euro geschätzt.