Zu Gast bei Caren Marks

Verein „Bürger für Resse“ bei Bundestagsabgeordneten

Wedemark. Auf Einladung ihrer SPD-Bundestagsabgeordneten Caren Marks waren die Mitglieder des Vereins „Bürger für Resse“ nach Berlin gereist und besuchten den Deutschen Bundestag. Auf diese Begegnung hatte sich Caren Marks besonders gefreut, da sie in Resse aufgewachsen ist.Die Gäste hatten ein interessantes Programm. Sie verfolgten live eine Debatte auf der Besuchertribüne des Plenarsaals, genossen von der Reichstagskuppel einen Blick über die Hauptstadt und trafen Caren Marks zum Gespräch. Die Vereinsmitglieder waren interessiert an den Aufgaben und dem Arbeitsalltag ihrer Abgeordneten, die auch Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist.In der anschließenden Diskussion wurde besonders der Klimaschutz thematisiert. Dabei betonte Caren Marks, dass es wichtig sei, die Maßnahmen zur Einhaltung der Klimaschutzziele wirtschaftlich nachhaltig und sozial ausgewogen zu gestalten.Auch über das Demokratieverständnis wurde diskutiert. Mit einem Zitat von Franz Müntefering „Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl“, bekräftige die Abgeordnete noch einmal, dass gerade in der heutigen Zeit, in der in Deutschland und in Europa die Demokratie unter Druck geraten ist, jeder Einzelne zum Gelingen unserer Gesellschaft beitragen kann.Als gelungenes Beispiel für demokratisches Engagement schlug Caren Marks den Bogen zu ihren Gästen: „Der Ort Resse wäre heute nicht der Ort, der er ist, ohne die Initiative eines jeden Einzelnen von Ihnen. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Engagement für den Ort Resse und die Wedemark. Mit dem MOORiZ wirkt Ihre Arbeit sogar über die Wedemärker Gemeindegrenzen hinaus.“