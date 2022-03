Zukunftsprojekt Feuerwehrhaus Essel

Grüne fordern bestmöglichen Einsatz erneuerbarer Energien

Schwarmstedt. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat gegenüber der Verwaltung den Antrag gestellt, dass bei dem Neubau des Feuerwehrhauses in Essel mehr erneuerbare Energien verbaut werden sollen als die gesetzliche Mindestvorgabe vorsieht.In der Bürgerversammlung, welche am 08.03.22 in der Mensa der KGS Schwarmstedt, bei der es um den Bau des Feuerwehrhauses in Essel ging, stattfand, hatte der mit dem Projekt beauftragte Architekt auf eine Bürgernachfrage angegeben, dass in den bisherigen Planungen keine PV- Anlage vorgesehen sei, lediglich die Dachkonstruktion sei für eine solche geplant. Zur Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderung an den Einsatz erneuerbarer Energien bei einem Neubau sei der Einbau einer Wärmepumpe vorgesehen.Aufgrund dieser Aussage hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Antrag gestellt, nach dem die gesamte Dachfläche mit einer PV-Anlage inklusive Dachbegrünung versehen werden soll. Letztgenannte kühle die PV-Module insbesondere im Sommer, über das Jahr gerechnet ergebe sich ein Ertragsvorteil von vier Prozent, was für eine entsprechend dimensionierte PV-Anlage eine Einsparung im vier-bis fünfstelligen Bereich bedeutet.Diese PV-Anlage soll mit einem Speicher kombiniert werden, der das zukünftige Feuerwehrhaus in Essel möglichst vollständig mit Strom versorgen soll. Ebenfalls soll dieser Speicher im Falle eines Stromausfalls das geplante Notstromaggregat, welches mit fossilen Energien betrieben werden wird, möglichst vollständig ersetzen.Der Einbau einer Wärmepumpe ist ebenfalls gefordert, welche nach Aussage des Architekten aber bereits auch schon mit eingeplant sein soll.„Wir möchten durch unseren Antrag mit gutem Beispiel vorangehen. Die Bundesregierung plant mit dem sog. Osterpaket unter anderem, dass bis 2030 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien bereitgestellt wird, 2035 soll die Stromversorgung in Deutschland klimaneutral sein. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen wir alle daran mitwirken. Gerade die Städte und Kommunen sind diejenigen, die die Pläne und Vorgaben des Bundes umsetzen müssen“, sagt Fraktionssprecherin Nadine Hemmerle.Manuel Knop, ihr Stellvertreter, ergänzt:“ Es ist viel zu tun, um die Vorgaben aus dem Osterpaket zeitgerecht umsetzen zu können. Da macht es nur Sinn, dieses gleich bei einem Neubau, wie dem des Feuerwehrhauses in Essel, umzusetzen und so viel erneuerbare Energien dort zu verbauen, wie nur möglich ist. Hierdurch ergeben sich zwei weitere, grundlegende Vorteile. Erstens sind wir nur noch kaum bis gar nicht mehr abhängig von Energielieferanten und deren Preisanpassungen, zweitens ergibt sich ein erheblicher finanzieller Vorteil: nach der Amortisation kann im besten Fall das Feuerwehrhaus kostenneutral beheizt und mit Strom versorgt werden. Hierfür kommt es in der Planungsphase allerdings sehr darauf an, alles genau zu planen, zu dimensionieren und aufeinander abzustimmen. Und zu alledem kann das Feuerwehrhaus CO2-neutral betrieben werden.“ Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sieht ihren Antrag ein Stück weit als Zukunftsprojekt in der Samtgemeinde Schwarmstedt.