Zwei attraktive Gewinnspiele

Das City Center feiert 40-jähriges Bestehen

Langenhagen. Seit nunmehr 40 Jahren gibt es das CCL in Langenhagen. Vom 4. Oktober bis zum 16. Oktober 2021 wird ausgiebig gefeiert: mit tollen Angeboten und zwei attraktiven Gewinnspielen.Im Spätherbst 1981 eröffnete das City Center Langenhagen. Die Eröffnungsfeierlichkeiten am 12. November 1981 fanden mit vielen Prominenten aus Funk und Fernsehen statt. 12.000 Quadratmeter Einkaufsfläche (60 Händler), breite, helle Passagen, 600 Meter Schaufensterfront und 600 kostenfreie Stellplätze sollten damals für ein besonderes Einkaufsvergnügen sorgen. Mit dem Neubau, Eröffnung 1. März 2012, ist die Gesamtverkaufsfläche auf 30.000 Quadratmeter gewachsen. Um etwa 50 neue Geschäfte wurde das bestehende CCL erweitert.Neben der offenen und hellen Architektur, ein ausgewogener Mix aus inhabergeführten Fachgeschäften des bisherigen City Center und national wie international agierenden Filialisten aus den Branchen Unterhaltungselektronik, Lebensmittel, Mode, Gesundheit, Dienstleistung, Hartwaren und Gastronomie im neuen Teil lassen nun keine Wünsche mehr offen.Den runden Geburtstag will das City Center Langenhagen nun gemeinsam mit seinen Kunden bereits im Oktober feiern. Kundinnen und Kunden können von verschiedenen attraktiven Angeboten profitieren. Es wird zwei Gewinnspiele über die Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram sowie Geburtstagsrabatte in vielen Shops geben.Bei dem ersten Gewinnspiel darf der Kunde/Besucher Punkte an den Shopfronten und im Center zählen. Das Ergebnis teilt er/sie unter einem entsprechenden Beitrag auf der CCL- Facebook- oder Instagram-Seite mit. Es werden Centergutscheine unter den richtigen Einsendungen verlost.Beim zweiten Gewinnspiel müssen die Kunden/Besucher die „40“ (Folienballon) in einem Shop im CCL finden. Täglich wird die „40“ (Folienballon) in einem anderen Shop zu finden sein. Auch hier muss der entsprechende Beitrag auf der Facebook-/Instagram-Seite kommentiert werden. Es werden unter den richtigen Einträgen die entsprechenden Tagesgewinne verlost. Für diese Aktion haben einzelne Shops im CCL die Gewinne zur Verfügung gestellt. Eine Barauszahlung der Gutscheine/Gewinne ist ausgeschlossen.Mehr Informationen und die Teilnahmebedingungen zu den einzelnen Gewinnspielen finden die Teilnehmer unter: https://www.ccl-langenhagen.de/