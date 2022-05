Zwei Einsatzalarmierungen in Oegenbosteler

Freiwillige Feuerwehr berichtet, wählt und ehrt

Oegenbostel (awi). Bei der nachgeholten Jahreshauptversammlung für 2021 begrüßte der Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Oegenbostel, Rouven Kalac, als GästeGemeindebürgermeister Helge Zychlinski, Ortsbürgermeister Dirk Görries und den stellvertretenden Gemeindebrandmeister Sebastian Jagau.Der Freiwilligen Feuerwehr Oegenbostel gehören derzeit 22 aktive Kameraden an, davon fünf Frauen. Ortsbrandmeister Rouven Kalac berichtete von zwei Einsatzalarmierungen im vergangenen Jahr: Im März war in Bennemühlen ein Baum auf die Straße gefallen,im Juni gab es in Elze-Bennemühlen eine Ölspur abzustreuen. Kameraden aus Oegenbostel haben 16 Lehrgänge belegt: Fünf Mal Sprechfunker, ein Mal Maschinist, zwei Mal Truppmann 1, zwei Mal Truppmann 2, zwei Mal Gruppenführer 1, zwei Mal Gruppenführer 2 und zwei Mal Vollzugsbeamtenschulung.Bei den Wahlen musste unter anderem ein neuer Schriftführer gewählt werden, da HermannPlesse, der 1986 gewählt wurde nach 36 Jahren nicht mehr zur Wahl stand.Zu seinem Nachfoler wurde Marvin Kütz gewählt. Henning Schmidtmann als Sicherheitsbeauftragter, Marie Wittbecker als Atemschutzbeauftragte und Heiko Schmidtmann als Kassenwart wuden wiedergewählt.Geehrt wurden Klaus Wilhelms für 40 Jahre Jahre Mitgliedschaft mit dem Niedersächsischen Feuerwehrehrenzeichen und Henning Schmidtmann mit der Ehrennadel der Feuerwehr Unfallkasse Niedersachsen in Silber.Befördert wurden Ricarda Hauer und Louisa Hardy zur Feuerwehrfrau und Lukas Wittbecker zum Feuerwehrmann. Die Wahl zum Feuerwehrmann des Jahres fiel diesmal auf Hermann Plesse. Ansonsten berichtete Ortsbrandmeister Rouven Kalac von diversen Materialerneuerungen, dem Glasfaseranschluss des Feuerwehrgebäudes, einem neuen Aktenschrank und einer neuen Werkbank. Die Highlights für die Feuerwehr Oegenbostel in diesem Jahr sind das 75-jährige Jubiläum im September und das „neue" Fahrzeug: Oegenbostel bekommt das alte TSF-W aus Berkhof.