Abwechslung für die Schultüte

So stehen in diesem Jahr wieder viele Eltern deutschlandweit vor der Frage: Was kommt in die Tüte? Eine abwechslungsreiche Mischung aus kleinen Köstlichkeiten und netten Geschenkideen macht jede Schultüte zu einer spannenden Angelegenheit. „Der erste Schultag ist ein einmaliges Erlebnis. Als kleine Extras beziehungsweise Ausnahmen bei besonderen Anlässen sind Süßigkeiten und Knabbereien in Maßen auch in einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung erlaubt“, sagt Ernährungswissenschaftlerin Dr. Annette Neubert. „Eine geeignete Portionsgröße ist dabei ganz einfach zu bemessen: Eine Portion entspricht der Menge, die in die Hand des Kindes passt.“ Verbote sind hingegen kontraproduktiv und führen eher zu einer Trotzreaktion des Kindes. Deshalb ist es ratsam, dass Eltern mit ihren Kindern über eine gesunde Ernährung sprechen. Klare Regeln oder Absprachen zum Verzehr von Süßigkeiten und Snacks, zum Beispiel wann und wie oft genascht werden darf, helfen den Kleinen dabei, zu verstehen, dass es sich um Extras in einer ausgewogen Ernährung handelt.Neben den Klassikern wie Schokoriegeln, Butterkeksen oder Gummibärchen können Müsliriegel, Reiswaffeln, Studentenfutter, Vollkorngebäck, Kinder-Zahnpflege-Kaugummis und frisches Obst, wie ein Apfel oder eine Birne, den Inhalt der Schultüte abrunden. „Lebensmittel wie Vollkorngebäck, Nüsse und Obst enthalten wichtige Nährstoffe, die im Schulalltag zur Leistungsfähigkeit und Entwicklung der Kinder beitragen“, erklärt Dr. Annette Neubert. Als kleine Geschenkidee bietet sich beispielsweise eine coole Trinkflasche, eine Pausenbrotbox, ein Springseil oder ein Tischtennisschläger an. Aber auch Straßenkreide, Aufklebe-Tattoos, kleine Autos, Hörbücher oder bunte Stifte und Radiergummis für den Unterricht erfreuen sich bei den Schulanfängern immer großer Beliebtheit. Alternativ ist ein Gutschein für einen Ausflug in den Zoo oder eine gemeinsame Radtour eine schöne Geschenkidee. Mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Leckereien und kleinen Überraschungen bestückt, wird der erste Schultag sicher unvergesslich!