Ernährungsberatung und Kochcoaching

Sensibilisierung für gesunde und ausgewogene Ernährung

Brelingen (er). „Ernährung und Gesundheit waren mir schon immer wichtig“, war die Aussage von Carola Kneipel, Ernährungsberaterin und Kochcoach in Brelingen. Sie bietet verschiedene workshops, sowie Vorträge und Seminare zu den unterschiedlichsten Themen an. Ihr Angebot richtet sich an private Gruppen, Bildungseinrichtungen, Betriebe und Vereine.Jeder dieser Vorschläge, die sie mit viel Liebe und Engagement vorbereitet hat, kann individuell gebucht werden. „Bei vier Personen können wir schon einen interessanten Workshop veranstalten. Jeder kennt Nachbarn, Eltern oder Kinder, die sich für ein Thema interessieren“, schwärmt Carola Kneipel. „Frisch gemahlene Gewürze und selbst geschnittenes Gemüse vermitteln ein anderes Verhältnis zu den Speisen. Wir nehmen sie achtsamer zu uns.“Für Schulen und Kindertagestätten bietet Carola Kneipel spezielle Ernährungsbildungsprojekte an. Hierfür können Fördergelder beantragt werden, bei deren Beschaffung sie gerne behilflich ist. So werden schon die Kleinsten für gesunde Ernährung begeistert.Auf der Gesundheitsmesse wird sie im Forum an Stand .…. zu finden sein.Um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr wird eine kleine Kochshow mit dem Titel: "Schnelle Brotaufstriche selbst gemacht" präsentiert.