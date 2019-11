2:0-Sieg für Krähenwinkel

TSV KK beendet lange Durststrecke gegen TSV Burgdorf

Als der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide zuletzt ein Punktspiel gegen die TSVBurgdorf gewonnen hatte, da waren die meisten Spieler der aktuellen Fußball-Landesligamannschaft noch nicht einmal geboren worden. Am 6.Dezember 1987war es, als der TSVKK in der damaligen Bezirksoberliga mit 5:0 gewann. DieTorschützen an jenem Nikolaustag waren Reinhard Brennert, Eckhard Kownatzki,Mirko Anders, Dirk Oppermann und Thomas Engmann. Wer hätte damals gedacht,dass für die Rot-Blauen eine solch lange Durststrecke folgen sollte? In der jüngerenVergangenheit schlugen seit Krähenwinkels Landesliga-Rückkehr 2015 alle Versuche,die Burgdorfer zu bezwingen, fehl.Vielleicht mögen diese Fakten die Rot-Blauen zusätzlich motiviert haben, als sie amSonntag den Rasen zum nächsten Duell mit der TSV Burgdorf betreten haben. Nacheiner taktvollen Gedenkminute für Robert Enke begann ein abwechslungsreiches Spiel.Die Krähen hatten aufgrund von Gelbsperren und Verletzungen vier personelle Änderungenim Vergleich zum in der Vorwoche errungenen Auswärtssieg in Bavenstedt vorgenommen.Es spricht für die Breite des Kaders, dass das Team dennoch eine starke Leistung zeigte.Nach einer Viertelstunde gab es die erste gute Tormöglichkeit. Renè Legien spielte denBall von rechts in den Strafraum, dort zielte Marcel Kunstmann haarscharf links am Torvorbei. Legien und Felipe-Marcel Böttcher konnten weitere Gelegenheiten zunächstnicht nutzen. Die erste gefährliche Annäherung an einen Treffer seitens der Gäste dannin der 20.Minute. Tom Selzam befand sich in einer glänzenden Schussposition. Er trafden Ball jedoch nicht richtig, so dass dieser sein Ziel deutlich verfehlte. Der TSVKKentfachte danach weiteren Druck. Die Gäste standen jedoch gut in der Abwehr, so dasses schwer war, sich dort hindurchzuspielen. Burgdorf schien auf Fehler seitens derKrähen zu warten, um dann über Konter zum Erfolg zu kommen. Die Mannschaft vonTrainer Holger Kaiser musste in Krähenwinkel ohne seine beiden besten Torschützen,Noel Köhler und Nico Eccarius, antreten. Doch auch Hendrik Göhr weiß, wo das Torsteht. Nach einem schnellen Gegenangriff der TSV befand sich Göhr plötzlich mit demBall am Fuß im Krähenwinkeler Strafraum und hatte nur noch Andre Pigors vor sich.Das Duell ging an Pigors, der Torhüter parierte den Schuss aus kurzer Distanz prächtig.Und war anschließend entscheidend dafür verantwortlich, dass sein Team mit einem 0:0in die Halbzeitpause ging. Bei einem Schuss von der linken Seite hatte Adrian Wagnerdas linke untere Toreck angepeilt. Pigors tauchte ab und entschärfte die Situation miteiner tollen Parade.Der zweite Spielabschnitt war keine fünf Minuten alt, da hatten die Fans der Krähen denTorschrei bereits auf den Lippen. Marcel Kunstmann war alleine auf das Tor zugelaufenund war drauf und dran, sein zehntes Saisontor zu erzielen. Doch der Schuss ging amKasten vorbei. Dafür war der Torjubel beim nächsten Angriff gerechtfertigt. Renè Legienspielte den Ball nach links außen zu Halil Aydemir. Dieser flankte den Ball präzise in denStrafraum. Mannschaftskapitän Alexander Dosch, der in der Innenverteidigung ein groß-artiges Spiel machte, war diesmal im anderen Strafraum zugegen. Dort verwertete er dieAydemir-Flanke zur umjubelten 1:0-Führung. Nach 60 Minuten bot sich den Gästen danneine große Möglichkeit zum Ausgleich. Leonardo Berisha traf die Torlatte. 15 Minutenspäter fiel dann die Entscheidung. Marcel Kunstmann gelang eine sehenswerte Baller-oberung. Dann lief der Stürmer ein Stück nach vorne, um den Ball dann gekonnt zuFelipe-Marcel Böttcher weiterzuleiten. Mit einem eleganten Lupfer brachte Böttcher dieKugel im Netz unter. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken hatten die Krähen fortanSpiel und Gegner im Griff. Louis Trollmann, dessen starker Torschuss ganz knapp vorbeiging, und Andreas Bart, der am guten Burgdorfer Torhüter Norman Volber scheiterte,hätten in der Schlussphase den Spielstand noch erhöhen können.Am Ende stand ein verdienter Erfolg für die Krähen, denen nun eine besonders interessanteAufgabe bevorsteht. Am nächsten Sonntag geht es zum OSV, dessen Formkurve nachanfänglichen Schwierigkeiten in der Landesliga zur Zeit steil nach oben zeigt. Die letztenvier Spiele haben die Hannoveraner alle gewonnen, sind in der Tabelle auf Platz Dreigeklettert. Das mit Spannung erwartete Duell zweier formstarker Mannschaften zwischendem OSV Hannover und dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide steigt am Sonntag, den 17.November um 14 Uhr im OSV-Stadion in Hannover-Bothfeld.Mannschaft: Pigors, Hübner, Dosch, Malarowski, Pickert, Mücke, Pfeuffer, Legien (ab 90.Bart), Aydemir (ab 81.Trollmann), Böttcher (ab 84.T.Schmidt), Kunstmann Trainer: PreußTore: 49.1:0 Alexander Dosch, 75.2:0 Felipe-Marcel Böttcher