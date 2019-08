MTV-Vorschulturnen jetzt in neuer Sporthalle

Das vom Mellendorfer TV angebotene Vorschulturnen für vier- bis sechsjährige Kinder, ursprünglich dienstags im Gymnastikraum der Realschul-Sporthalle, wird ab sofort donnerstags von 16 bis 17 Uhr in der neuen Sporthalle auf dem Schützenplatz angeboten. Malte Mohlfeld und Jan-Hendrik Haaker freuen sich auf weiterhin rege Teilnahme. Informationen dazu erhalten Eltern gern auch dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr in der MTV-Geschäftsstelle in der Industriestraße 37, Telefon (05130) 92 86 42.