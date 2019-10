Alien – Cup beim Tennisclub Bissendorf

Traditionelles Abschlussturnier

Bevor die Tennis-Freiluft-Saison endet, findet am Sonntag, 20. Oktober, ab 11 Uhr der Alien-Cup, das traditionelle Abschlussturnier, auf der Anlage des TCB statt. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Es werden gemischte Doppel gespielt. Teilnehmen können alle Mitglieder und selbstverständlich auch Gäste, die älter als 16 Jahre sind. Meldeschluss ist am Dienstag, 15. Oktober. Anmeldungen bitte unter www.breitensport@tcbissendorf.de oder in der Anmeldeliste am Clubhaus.