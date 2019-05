Andy Reiss ist zurück

Der 33-jährige Linksschütze, der in den vergangenen zwei Jahren bei den Kassel Huskies in der DEL 2 unter Vertrag stand, wird in der kommenden Saison für die Scorpions mit der Rückennummer 96 auf Eis gehen. Ex-Nationalspieler Reiss, der mit den Scorpions 2010 Deutscher Meister wurde, hat in seiner bisherigen Karriere 496 DEL-Spiele und 97 SPIELE in der DEL 2 absolviert. In dieser Zeit hat der Verteidiger 172 Scorerpunkte erzielt.