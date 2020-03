Auch der MTV

(ok). Kleine Ergänzung: Nicht nur der SV Resse ist als Wedemärker Vertreter in der Staffel zwei der Fußball-Kreisliga am Sonntag, 8. März, um 14 Uhr in Lohnde am Ball. Zeitgleich tritt Tabellenführer MTV Mellendorf beim SV Frielingen zum Nachholspiel an.