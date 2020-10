Das ist das 96-eSports-Team für die Saison 2020/21

Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch an der Konsole gibt es bei Hannover 96 zur neuen Saison Veränderungen: So begrüßt 96 im eSports-Team, das sich komplett neu ausrichtet, zwei Neuzugänge. Dabei setzen die Verantwortlichen bewusst auf Lokalkolorit: Zwei der drei Spieler sind Ur-Hannoveraner und langjährige 96-Fans. Kontinuität gibt es bei den Sponsoren: Hauptpartner KLH verlängert sein Engagement. Das eSports-Team von Hannover 96 richtet sich zur kommenden Saison komplett neu aus. Nachdem die Zusammenarbeit mit der Agentur eSports-Reputation bereits vor einigen Wochen ausgelaufen war, agiert der Klub ab sofort komplett eigenständig mit einer neuen Abteilung im Bereich Marketing. Hauptverantwortlich für den Bereich eSports ist Paul Wetenkamp. Der Posten des Head Coaches wird neu definiert."Uns war es von Beginn an wichtig, den Bereich eSports bei Hannover 96 nachhaltig aufzubauen. Wir sehen großes Potenzial in diesem Bereich bei uns in der Region und wollen das fördern. Dementsprechend ist unser Team frei nach dem Motto ‚Aus Hannover –für Hannover‘ zusammengestellt", erklärt Josip Grbavac, Bereichsleiter Marketing, die neue Ausrichtung.Marcel "H96_DonChap" Deutscher bleibt als Spielertrainer. Die Konsolen-Mannschaft setzt sich in der Saison 2020/21 aus einem bekannten und zwei neuen Gesichtern zusammen. Während beide Neuzugänge junge Top-Talente aus der Region sind, war es den Verantwortlichen wichtig, mit Marcel „H96_DonChap“ Deutscher einen erfahrenen, führungsstarken Akteur aus der Vorsaison unbedingt im Team zu halten. Der 28-Jährige wird weiterhin für die Roten an der Xbox antreten. Überdies wird er –als eine Art Spielertrainer –das Coaching übernehmen.