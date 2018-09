Berufung für Sportkegler

Richter kegelt für Niedersachsen

Der Resser Sportkegler Norbert Richter hat als amtierender Vize-Landesmeister in der Altersklasse Herren C (über 70 Jahre) von Verbandssportwart Dieter Sebastian (Wilhelmshaven) vom Keglerverband Niedersachsen (KVN) eine Berufung in die Niedersachsenauswahl für die Ländervergleichsspiele des Deutschen Bohle Kegler Verbandes (DBKV) am 6./7. Oktober in Delmenhorst erhalten. Richter wohnt seit 1996 in Resse und spielt derzeitig in der niedersächsischen Verbandsliga (4. Liga) für Saturn Misburg. Das Bohlekegeln hat er in den 1980-Jahren in Namibia erlernt und hat vor seinem Umzug in die Wedemark im Jahre 1996 in Bielefeld auf Scherebahnen gespielt. ket