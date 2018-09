Blau-Gelb Elze und enercity laden ein

Wasserwerklauf für die ganze Familie am 16. September

(uk). Die Sportgemeinschaft Blau-Gelb Elze und enercity veranstalten am Sonntag, 16. September, zum 14. Mal ihren traditionellen Wasserwerklauf für Hobbyläufer (Treffpunkt ab 8.15 Uhr auf dem Elzer Sportgelände am Kuckucksweg). Dabei steht einmal mehr entspanntes Laufen im Forst Rundshorn im Vordergrund. Dies zu betonen, wird es neben den üblichen Distanzen erstmals eine so genannte Wasserstaffel geben, die gleichzeitig ein Spendenlauf sein wird. Dabei geht es darum, in einer 4-x-1.000-Meter-Staffel einen mit Wasser gefüllten Behälter möglichst voll wieder ins Ziel zu bringen. Je mehr Wasser übrig ist, desto mehr Geld stellt enercity wohltätigen Zwecken zur Verfügung. Gestartet wird die Lauf- und Geschicklichkeitsstaffel um 9.45 Uhr. Im weiteren Programm ist zum siebten Mal ein Halbmarathon über 21 Kilometer vorgesehen. Dieser wird bereits um 9 Uhr gestartet. 9.30 Uhr ist als Startzeit für fünf oder zehn Kilometer Nordic Walking vorgesehen. Um 10.30 Uhr werden die Zehn-Kilometer-Läufer an den Start gehen. Um 11.45 wird es einen Kinderlauf (800 Meter) geben und um 12 Uhr werden die Läufer auf die Fünf-Kilometer-Strecke geschickt. Alle Streckenlängen sind Circa-Angaben. Den Bestplatzierten winken Pokale. Die Teilnahme ist für alle wie immer kostenlos. Wer sich anmelden will, kann das unter wasserwerklauf2018@web.de tun.