Bogenschützen fahren nach Berlin

Scherenbostel. Mit großer Freude haben die Bogenschützen aus Scherenbostel die Nachricht erhalten, dass sich Erik Philipp bei den Junioren Blankbogen und Axel Rabenow mit dem olympischen Recurve bei den Senioren für die deutschen Meisterschaften in der Halle qualifiziert haben. Besonders bemerkenswert ist, dass in diesem Jahr bei den Blankbogenschützen (Erik Philipp ist hier Landesmeister) ein Starterfeld im Rahmen der DM zustande gekommen ist. Nun heißt es für beide, die verbleibenden Trainingtage in der Halle intensiv zur Vorbereitung zu nutzen, geht es doch am ersten Märzwochenende nach Berlin.