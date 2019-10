Bratwurst von Borgas

Ortsbürgermeisterin grillt beim Fußball-Derby

Mellendorf. Die Idee entstand kürzlich beim MTV-Festball. MTV-Vereinswirt Marco Stichnoth von Jessica Borgas, Mellendorfer Ortsbürgermeisterin und Fan der MTV-Fußballer befragt, wie es denn mit der Fußball-Jugendspielgemeinschaft MellendorferTV/Blau-Gelb Elze läuft, konnte Positives verkünden. Stichnoth, selbst Trainer bei den Jüngsten, meinte allerdings, dass der eine oder andere Euro z. B. für die Grundausstattung der Kicker dazukommen könnte. Spontan war die Idee geboren durch eine Grillaktion Abhilfe zu schaffen. Das soll nun zum Fußball-Derby zwischen dem Mellendorfer TV und Blau-Gelb Elze am Sonntag den 27. Oktober in die Tat umgesetzt werden. Während des Spiels wird sie vor hoffentlich zahlreichen Zuschauer den Grillpavillon des MTV besetzen und für das leibliche Wohl der Fans sorgen. Ein Teil des Erlöses soll dann der Spielgemeinschaft zu Gute kommen. Damit das Ganze auch von Erfolg gekrönt sein wird, wurde die Ortsbürgermeisterin jetzt schon einmal in das 1x1 des Grillens eingeweiht und „machte ihre Sache gut“, so Stichnoth.