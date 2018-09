Clubmeisterschaften

Turnier der Tennisjugend

Die Tennisjugend des TC Resse ermittelt am Sonnabend, 22. September, ab 10 Uhr ihre Clubmeister. Gespielt wird in den Kategorien Midcourt, C-, B-, und A-Jugend. Alle jugendlichen Mitglieder können sich anmelden unter Kira.ave@googlemail.com oder über WhatsApp (01 72) 4 33 43 39. Im Anschluss an das Turnier gibt es ein gemeinsames Essen. Für den kleinen Hunger zwischendurch erbitten die Veranstalter Kuchen oder Fingerfood. Die Teilnahme lohnt sich, denn jeder Spieler erhält einen kleinen Preis.