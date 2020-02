Radsportsparte des MTV lädt ein

Die Radsportsparte „Equipe Wedemark“ des Mellendorfer TV lädt alle Cross-, Gravel- und MTB-Begeisterten am Sonntag, 9. Februar, zur diesjährigen Country-Tourenfahrt (CTF) durch die Wedemark ein. Es werden zwei Strecken über 38 und 56 Kilometer angeboten, die abseits der Straßen über Feld- und Waldwege durch die abwechslungsreiche Wedemark führen. Die Strecke ist nicht ausgeschildert, die Teilnehmer navigieren selbstständig in Kleingruppen und mittels GPS. Zusätzlich werden außerdem Mitglieder der Equipe in bewährter Weise als Guides mitfahren. Im Startgeld von acht Euro (fünf Euro für BDR-Wertungskarteninhaber, Jugendliche unter 18 fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mit) ist kostenlose Verpflegung an der Kontrollstelle bei Kilometer 24 enthalten. Die Anmeldung am MTV-Sportpark ist am 9. Februar ab 9 Uhr geöffnet, der Start in Gruppen erfolgt um 10 Uhr. Alle weiteren Informationen gibt es online unter www.equipe-wedemark.de/ctf.