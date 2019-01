Equipe Wedemark lädt für 10. Februar ein

Die Radsportsparte des Mellendorfer TV veranstaltet am Sonntag, 10. Februar, eine Country-Tourenfahrt (CTF) durch die Wedemark, an der jeder Interessierte teilnehmen kann. Es handelt sich dabei nicht um ein Rennen. Gefahren wird in unterschiedlich schnellen Gruppen, die durch streckenkundige Guides der Equipe begleitet werden. Wer mag, kann seinen Weg selbstständig auch per GPS oder Kartenmaterial finden.Die etwa 60 Kilometer lange Strecke führt dabei mit Mountain- und Crossbikes größtenteils fernab des Straßenverkehrs über öffentliche Feld- und Waldwege. Nach der ersten Hälfte der Strecke wartet eine Verpflegungsstation, an der man sich wieder stärken und bei einem warmen Getränk mit den anderen Teilnehmern und Weggefährten ins Gespräch kommen kann. Danach geht es dann weiter in die Brelinger Berge, wo einige Trails mit Steigungen und Abfahrten die Fahrer aller Altersklassen herausfordern.Da bei jedem Wetter gefahren wird, besteht im Ziel natürlich die Möglichkeit zu Duschen und sein Fahrrad zu reinigen. Außerdem steht dort gegen einen kleinen Obolus ein reichhaltig gedecktes Kuchenbüfett sowie Gulaschsuppe in der Vereinsgaststätte Herzblut bereit.Ab 9 Uhr ist die Anmeldung am Sportpark des MTV an der Industriestraße 37 in Mellendorf geöffnet. Gestartet wird ab 10 Uhr. Es wird eine Startgebührt von fünf Euro (mit BDR-Wertungskarte) beziehungsweise acht Euro (ohne Wertungskarte) erhoben. Grundsätzlich besteht Helmpflicht. Die Equipe Wedemark freut sich auf möglichst viele Teilnehmer.Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung und die Anmeldung dazu können über den folgenden Link http://equipe-wedemark.de/ctf abgerufen werden. Die Equipe Wedemark freut sich auch über den Besuch auf der neuen Homepage http://www.equipe-wedemark.de, auf der man sich über das Thema Rennradsport im Verein ausgiebig informieren kann.