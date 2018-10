DBKV-Ländervergleichsspiele

Norbert Richter aus Resse freut sich über Goldmedaille

Mit Norbert Richter von SV Misburg-Hannover hat die Niedersachsenauswahl bei den Ländervergleichsspielen in der Altersklasse B/C des Deutschen Bohle-Kegler-Verbandes (DBKV) in Delmenhorst die Goldmedaille gewonnen. Dabei lief es für ihn gar nicht so gut, nach vier Bahnen á zehn Wurf hatte er schon 19 Holz über Schnitt. Aber dann hatte er eine Verletzung in der Leistengegend und konnte nicht mehr so gut durchziehen. Er musste noch acht Bahnen kegeln und hatte zum Schluss nur noch drei Holz über Schnitt. Da aber von fünf Keglern nur vier in die Wertung kamen, reichte es noch für den ersten Platz. Hinter Champion Niedersachsen (7.179 Gesamtholz) belegten Schleswig-Holstein (7.165), Berlin (7145), Mecklenburg-Vorpommern (7.123), Brandenburg (7050), Hamburg (7032) Bremen (6936) Sachsen-Anhalt (6909), Hessen (6019) sowie Nordrhein-Westfalen (2987) die weiteren Plätze.