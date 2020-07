Der SC Wedemark sagt Danke

Natürlich sucht der Verein wie in jedem Jahr in allen Altersklassen zum Saisonauftakt neue Spieler. Wer also Freude am Fußballspielen hat, sollte sich nicht scheuen, einmal zum Probetraining auf der Sportanlage in Bissendorf, Am Mühlenberg 22, vorbeizuschauen. Und wer von seinen Trainerkenntnissen vor dem Bildschirm während einer Fußballübertragung überzeugt ist, kann diese auch praktisch Realität werden lassen, indem sich der- oder diejenige in dieser Aufgabe bei einer der vielen Mannschaften zur Verfügung stellt. Weitere Informationen dazu finden sich unter der Homepage des Vereins unter dem Link: https://www.scwedemark.de/ Und das Zusammengehörigkeitsgefühl hat durch Covid19 auch keinen Schaden genommen. Als der Vorstand letzten Samstag zu einem allgemeinen Arbeitseinsatz aufgerufen hat, folgten diesem Appell - auch hier Jung und Alt bunt gemischt - mehr als 30 Mitglieder, die in 3 Stunden mit Grünpflege- und Säuberungsarbeiten den Außenbereich rund um das Vereinsheim, wie auf dem Bild bestens zu erkennen, in einen hervorragenden Zustand gebracht haben.Deshalb möchte sich der Vorstand nochmals recht herzlich bei den Helfern für ihren Einsatz und grundsätzlich bei allen Mitgliedern aber auch Sponsoren für ihre Treue und ihr Engagement für den SC Wedemark bedanken. Hoffentlich geht die Zeit der pandemiebedingten Einschränkungen auf das Vereinsleben bald vorbei, damit neben den sportlichen Betätigungen auch wieder die sozialen Zusammenkünfte in Form von Mannschafts- und Vereinsfeiern stattfinden können. Denn Sport mit gleichzeitigem Gemeinschaftsleben sind die bestimmenden Faktoren für einen attraktiven SC Wedemark. In diesem Sinne plant der Vorstand, dass den Mitgliedern ein zusätzlicher Dank für die erduldeten Einschränkungen zuteilwerden soll. Das Wann und Wie wird zeitgerecht veröffentlicht werden.