Fußball-Kreisliga startet wieder

(ok). Nachdem am Wochenende die Spiele der Wedemärker Vertreter in der Fußball-Kreisliga, Staffel zwei, ausgefallen sind, steht am nächsten Sonntag, 15. März, um 15 Uhr das Wedemark-Derby zwischen dem SV Resse und dem Mellendorfer TV auf dem Programm. Blau-Gelb Elze tritt zur gleichen Zeit beim TuS Gümmer an.