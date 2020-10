REG-Wedemark-Läuferin Jördis Roeser belegte zehnten Platz im Rollkunstlauf

Vom 13. bis 17. Oktober fanden aufgrund der Covid-19-Pandemie die Deutschen Meisterschaften Kür 2020 unter strengen Schutz- und Hygienevorschriften in Darmstadt statt.Für die zehnjährige Jördis Roeser war es ein ganz besonderes Ereignis. Unter den Augen von zehn Wertungsrichtern und dem Kamerateam belegte sie am dritten Wettbewerbstagin der Gruppe Schüler C den zehnten Platz.