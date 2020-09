Die 1. Herren des SV Resse startet gut gerüstet in die neue Saison

Der Saisonstart am vergangenen Sonntag konnte für die 1. Herren des SV Resse nicht besser laufen. Beim ersten Punktspiel in Bokeloh konnte das junge Team nicht nur drei Punkte mit in die Wedemark nehmen, sondern hat mit einem hoch verdienten 0:5 auch gleich eine Menge Selbstvertrauen getankt. Nach einer, was die Ergebnisse angeht, durchwachsenen Vorbereitung, wusste man nach der langen Pflichtspielpause nicht genau, wo man leistungstechnisch steht. Aber aktuell sieht es so aus, als hätte das Trainerteam um Boris Wente, Henry Lieke, Hansi Kreuschner und Alexander Fleischer in der Vorbereitung einiges richtig gemacht. Beim TSV Bokeloh hat der SV Resse von Anfang an sehr viel investiert und versucht, den Gegner immer wieder unter Druck zu setzen und somit konnte folgerichtig Niclas Mielke den SV Resse auch schon nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung bringen. Im weiteren Spielverlauf stand die Defensive der Gäste sehr gut und hat wenig zugelassen. In der Offensive konnte das Team von der Osterbergstraße immer wieder mit viel Tempo Torchancen kreieren, so dass Niclas Mielke noch drei weitere Treffer erzielen konnte. Den Schlusspunkt in einer zum Ende hin doch sehr einseitigen Partie konnte dann Luka Fleischer zum 0:5 setzen. „Uns hat zum Ende der letzten Saison kein einziger Spieler verlassen.Wir konnten mit Tjark Axt, Jonathan Mai und Luka Fleischer gleich drei Spieler aus der eigenen Bezirksliga A-Jugend für uns gewinnen. Zusätzlich haben sich noch Mika Zimmer von Blau Gelb Elze, David Lange aus der A-Jugend vom TUS Garbsen und Julian Bruns aus der A-Jugend vom MTV Engelbostel-Schulenburg für uns entschieden. Komplettiert wird der Kader mit Jannic Bassin, der sich den Sprung aus der eigenen Reserve zum Ziel gesetzt hat“, erläutert Trainer Alexander Fleischer. „Alle Neuzugänge sind schon jetzt in der Lage das Team zu verstärken, wir können jede Position doppelt besetzen und das nahezu ohne Qualitätsverlust. Den Altersdurchschnitt haben wir noch einmal deutlich gesenkt und somit können wir nur erahnen, welche Perspektive diese Truppe mittel- und langfristig haben könnte, wenn sie so zusammenbleibt“, so die Aussicht des Trainers.

Nicht nur sportlich tut sich etwas beim SV Resse, die Plätze sind Dank des Fördervereins und dem Engagement der Aktiven aus der Fußballsparte in einem super Zustand. Am letzten Wochenende wurde der C-Platz und der Spielplatz auf der Anlage des SV Resse in Eigenarbeit saniert. Und auch die 1. Herren wurden Dank der Unterstützung der Firmen Jens Grotzke Elektro-Bau aus Resse und Kreuschner Sport- und Werbeartikel aus Hellendorf mit neuem persönlichen Equipment ausgestattet. „Gerade in der aktuellen Situation ist es nicht selbstverständlich, dass sich Firmen so stark im Amateursport engagieren, und dafür ein großes Dankeschön an Jens und Hans!“, erläutert der Trainer Alexander Fleischer. Am kommenden Wochenende ist der SV Frielingen im Waldstadion zu Gast. Aufgrund der aktuellen Pandemie hat sich der Verein und die Mannschaft dazu entschlossen, die kommenden Heimspiele ohne Zuschauer auszutragen. „Die Entscheidung ist uns wirklich schwer gefallen, aber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist es uns nicht möglich, die Hygienevorgaben in Bezug auf mögliche Zuschauer einzuhalten“, erklärt Spartenleiter Holger Meinen. Das Spiel wird aber per Livestream im Internet übertragen, interessierte Fans können sich gern an die bekannten Ansprechpartner wenden.