Die neue Zweite stellt sich vor

Zweite Fußballherrenmannschaft des SCW tritt in der 4. Kreisklasse an

Mit 22 Spielern ist es dem SC Wedemark trotz Covid19-Pandemie gelungen, eine neue zweite Herrenmannschaft aufzustellen und in der 4. Kreisklasse ins Rennen zu schicken. Im Kader des neuen Teams befinden sich neben einer Reihe von Spielern, die zum 30.06. aus dem Jugend- in den Herrenbereich gewechselt sind, auch zahlreiche ehemalige Akteure, die die Lust auf das runde Spielgerät wiederentdeckt haben. Unter der sportlichen Leitung von Volker Moll und Stefan Meyer haben sich die Kicker den Aufstieg noch nicht zwingend als ambitioniertes Ziel gesetzt. Erst einmal soll sich die Mannschaft als Team finden und dadurch eine gute Punktausbeute erzielen! Neu eingekleidet wurde die Mannschaft von Gartenservice-Firma Lega aus Bissendorf, die den kompletten Spielkleidungssatz gesponsert hat, wofür sich das Team und der Verein natürlich recht herzlich bedanken.Herzlichen Dank sagt der SC Wedemark auch allen Vereinsmitgliedern- und freunden, die bei der REWE – Aktion „Scheine für Vereine“ so fleißig gesammelt haben. Damit konnten die erworbenen Prämien-Scheine in Gitter-Boxen für den Materialraum angeschafft werden. Sehr zur Freude von allen Trainern und Betreuern herrscht in Zukunft nun mehr Ordnung und Übersichtlichkeit in dem von allen genutzten Lagerraum.