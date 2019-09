Dreimal Remis

Wedemärker punkteten in Fußball-Kreisliga

(ok). Dreimal Unentschieden hieß es am vergangenen Wochenende für die drei Wedemärker Vertreter in der Staffel zwei der Fußball-Kreisliga. Blau-Gelb Elze spielte 1:1 beim TSV Berenbostel, der Mellendorfer TV punktete mit dem gleichen Resultat beim TSV Mariensee-Wulfelade. Der SV Resse trennte sich Vom FC Wacker Neustadt mit 2:2. Am nächsten Sonntag, 8. September, um 15 Uhr trifft der Mellendorfer TV auf den SV Dedensen, BG Elze auf den SV Türkay Sport Garbsen, und der SV Resse muss die schwere Aufgabe beim Tabellenzweiten TuS Garbsen II bewältigen.