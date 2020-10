Dressur- und Springturnier ausgerichtet

Zwei sportliche Wochenenden beim RFV Brelinger Berg

Trotz der notwendigen Corona-Auflagen und erschwerten Bedingungen hat der RFV Brelinger Berg an den letzten zwei Wochenenden ein Dressur- und ein Springturnier ausgerichtet.Es wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit toller Sport geleistet. Die Reiter konnten in Prüfungen der Klasse E bis M ihr Können unter Beweis stellen. Ein großes Lob geht an alle Reiter und Helfer sowie Vereinsmitglieder, die sich alle vorbildlich an die vorgegebenen Sicherheitsauflagen zum Schutz vor dem Corona-Virus gehalten haben. Ein besonderer Dank gilt all den Sponsoren, die den Verein auch in dieser schwierigen Zeit tatkräftig unterstützt haben und dabei leider nicht wie gewohnt vor Ort sein durften. Über Facebook konnte das Turniergeschehen und die Ergebnisse verfolgt werden.Auch die vereinseigenen Reiter konnten wieder zahlreiche Schleifen sammeln.Dressur: Jule Hanne erster Platz Dressurreiter-WB, sechster Platz E-Dressur; Kyra Zilian dritter Platz Dressurreiter-WB; Jette Funke vierter Platz Dressurreiter-WB; Sarah Pudell vierter Platz E-Dressur; Lena Reinstorf erster und vierter Platz A-Dressur*, zweiter Platz A-Dressur**; Joline Rautenstengel vierter Platz A-Dresur**; Kyra Kanowski dritter Platz L-Dressur Trense, dritter Platz L-Dressur Kandare.Springen: Charlotte Runge vierter Platz Springreiter-WB, fünfter Platz Stilspring-WB; Kyra Zilian fünfter Platz Springreiter-WB; Lena Reinstorf erster Platz Stilspringen A*, zweiter Platz Springprüfung A**; Greta Reinstorf zweiter Platz Stilspringen A*; Asya Sölymez vierter Platz Stilspringen A*; Alina Braun dritter Platz Stilspringen A*, dritter Platz Springpferdeprüfung A*.Der Reitverein Brelinger Berg hatte zwei tolle Turnierwochenenden und freut sich im nächsten Jahr wieder auf tolle Turniere.