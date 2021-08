Dritter Sieg in Folge für Juniordoppel

RVC Wedemark holt goldene Schleife in Redefin

Am Sonntag fand auf dem historischen Gestütsgelände in Redefin die Landesmeisterschaft von Mecklenburg Vorpommern statt, die offen war für Teilnehmer anderer Landesverbände. Das Juniordoppel Enna Schubert und Carolin Depping vom RVC Wedemark im Turnclub Bissendorf nahm auf „Flying Dutchman“ teil und zeigte eine souveräne und sehr saubere Kür. Mit dem nunmehr dritten Sieg in Folge fuhren die Wedemarker wieder nach Hause. „Wir sind sehr glücklich über das tolle Abschneiden von Enna und Caro“, freut sich Trainerin und Longenführerin Iris Berthold, „seit vielen Jahren sind die Mädchen ein eingespieltes Duo, das sieht man natürlich auch an ihrer Ausführung in der Kür- die kennen sich einfach und können sich sehr gut aufeinander einstellen.“ Bereits Anfang September geht es für die beiden Doppelvoltigierer und das S Team nach Bassum zur Sichtung für die Norddeutsche Meisterschaft.