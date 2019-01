Ein Feuerwerk der Extraklasse

Connected Tournee 2019 sorgt in der TUI-Arena Hannover für tosenden Applaus

Hannover (st). Schon der spektakuläre Auftakt beim Feuerwerk der Turnkunst in der TUI-Arena in Hannover ließ erahnen, dass den Zuschauer ein spannungsgeladenes Sportevent der Superlative erwartet – so wie vom Veranstalter angekündigt. Die Gruppe „New Power Generation“ vom Oldenburger Turnerbund eröffnete den Reigen der großartigen Show, die sich als Connected Tournee 2019 Anfang Januar gleich zweimal in Hannover einem begeisterten Publikum präsentierte. In seiner Begrüßungsansprache erinnerte Heiner Bartling, Präsident des Niedersächsischen Turner-Bundes, an die Anfänge dieser Turnshow vor 32 Jahren. Was als Danksagung an die vielen ehrenamtlichen Übungsleiter und Vereinsvorstände von Turn- und Sportvereinen in Niedersachsen begann, stellt sich auch heute noch – inzwischen deutschlandweit – als eindrucksvolle Show mit Weltstars der Bewegungskünste und lokalen Gruppen wie den Echoes vom Turn-Klubb zu Hannover sowie der „New Power Generation“ dar. Knapp drei Stunden dauerte das Turn-Spektakel, das dank ausgezeichneter Choreografie und begeisternder Tanz-, Turn- und Gesangseinlagen zu einem unvergesslichen Ereignis wurde. Ton- und Lichteffekte sorgten für ein rundum Wohlfühlprogramm, durch das Gregory Strischewsky als Poppin` Greg mit humorvollen Einlagen führte. Dass er dabei das Publikum mit einbezog, hatte seinen besonderen Charme. Neben humoristischen Auftritten von Professor Wacko alias Vladimir Georgievsky aus Russland mit seiner gekonnten Trampolin-Choreographie wurden auch weitere, hochklassige Turnkünste gezeigt. Dafür sorgten unter anderem Helge Liebrich, der seit vielen Jahren der deutschen Turn-Nationalmannschaft angehört, sowie Saulo Sarmiento, der durch die Luft zu schweben scheint und perfekte Körperbeherrschung an der Stange zeigt. Aber auch Leidy & Victor überzeugten mit ihrem Balance-Akt am sogenannten Perch-Ring, Jules & Jérôme begeisterten das Publikum mit ihren gewaltigen Kunstsprüngen auf einer Wippe und das Duo Turkeev (Dmytro Turkeiev und Iuliia Galenchyk) präsentierte sich mit einer eindrucksvollen Darbietung an den Strapaten – mit einer atemberaubenden „Sturzeinlage“ von Juliia Galenchyk. Auf dem abwechslungsreichen Programm des Feuerwerks der Turnkunst standen auch Breakdance-Vorführungen, unter anderem von der Dancefloor Destruction Crew (DDC) aus Schweinfurt, die mit ihrer turbulenten Show in bayerischem Outfit für tosenden Applaus sorgte. Gesangsdarbietungen rundeten das Programm ab, darunter von der stimmgewaltigen Diana Montoya. Sie begleitete die starken Stunts der südamerikanischen Gruppe Circolombia musikalisch und tänzerisch. Was TSF-Geschäftsführer Wolfram Wehr-Reinhold und Regisseurin Heidi Aguilar mit der Connected Tournee 2019 auf die Bühne gezaubert haben, konnte sich sehen und hören lassen. Das Publikum spendete reichlich Applaus. Die Turn- und Sportfördergesellschaft mbH (TSF) mit Sitz in Hannover ist die offizielle Marketinggesellschaft des Niedersächsischen Turner-Bundes e.V. (NTB) sowie des Schleswig-Holsteinischen Turnverbandes e.V. (SHTV). Als umfassender Service- und Dienstleister ist die TSF eine zeitgemäße Ergänzung zu der sportlichen Verbandsarbeit. In Norddeutschland ist das Feuerwerk der Turnkunst auf seiner Connected Tournee 2019 noch am Sonnabend, 12. Januar, jeweils um 14 und 19 Uhr, in der Barclaycard Arena Hamburg zu sehen, in Braunschweig am 13. und 14. Januar in der Volkswagen-Halle sowie am 22., 23. und 24. Januar in Göttingen in der Lokhalle. Alle weiteren Details gibt es auf der Internetseite www.feuerwerkderturnkunst.de. Dort können auch schon Karten für das nächste Feuerwerk der Turnkunst bestellt werden: für die OPUS Tournee 2020. „OPUS – das Werk eines Künstlers: live, mitreißend und absolut einzigartig“, heißt es in der Ankündigung. „Mit eigens komponierten Songs aus der Feder von Ryk wird die Band Red Sox Peppers die Weltklasse-Darbietungen der Artisten, Akrobaten und Turner vom ersten bis zum letzten Akkord zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen lassen. Wir nehmen Sie mit in die Welt der 1920er Jahre und vollführen damit einen Spagat zwischen Vergangenem und einer neuen Generation. Staunen Sie mit uns über die atemberaubende Welt von OPUS!“. Dass sich Karten für das Festival der Turnkunst zu Geburtstagen, an Weihnachten oder bei anderen Anlässen auch gut als Geschenk machen, ist kein Geheimnis mehr. Die OPUS Tournee 2020 wird am 31. Dezember 2019 um 17 Uhr sowie am 4. Januar 2020 um 14 und 19 Uhr in der TUI-Arena in Hannover Station machen.