Ein Wochenende - Zwei Turniere

RVC bei der Norddeutschen Meisterschaft und beim Vierkampf

Vergangenes Wochenende hatte sich der RVC Wedemark viel vorgenommen. Während das Juniorduo des Vereins (Carolin Depping und Enna Schubert) für die Norddeutsche Meisterschaft nominiert war, nahm ein Team am Vierkampf des RV Lembruchs teil.Bei der Norddeutschen Meisterschaft in Timmel lief es leider für das Juniorduo nicht wie gewünscht. Beim ersten Durchgang unterlief Voltigierpferd „Flying Dutchman“ ein Fehler der zu einer Unterbrechung der Kür führte, am zweiten Tag stürzte das Duo und erzielte so leider nur den vierten Platz.Ebenfalls auf dem vierten Platz in der Gesamtwertung kam das RVC Team im Vierkampf in Lembruch. Am Start waren Antonia Burger (Voltigieren), Justus Schuckert (Schwimmen), Frederik Berthold (Laufen) und Sabrina Baumann (Reiten) sowie Voltigiertinker „Ayhnndraz“ und Larissa Bleidistel an der Longe.