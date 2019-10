MTV siegt im Wedemark-Derby

(ok). Klar mit 6:0 fertigte der Mellendorfer TV in der Fußball-Kreisliga, Staffel zwei, den Wedemärker Konkurrenten Blau-Gelb Elze ab. Tabellenführer Mellendorf spielt am Donnerstag, 31. Oktober, um 14 Uhr beim TuS Gümmer; Blau-Gelb Elze zur gleichen Zeit gegen den FC Wacker Neustadt. Der SV Resse unterlag dem SV Frielingen zu Hause mit 0:3 und tritt jetzt am nächsten Donnerstag um 14 Uhr beim TSV Schloß-Ricklingen an.