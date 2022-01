Eiskunstlauf-Meisterschaften

14 Tage vor den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften fand in Dortmund ein Monitoring des Nordrheinwestfälschen Eissportverbandes statt. Hier konnten Cheftrainerin Katja Bögelsack und ihr Schützling noch einmal wertvolle Tipps von Preisrichtern zur Vorbereitung mitnehmen.Alena startete das erste Mal bei Deutschen Nachwuchsmeisterschaften. Sie schaffte es ihr neues Kurzprogramm überzeugend und schwungvoll zu präsentieren, Damit lag sie zwischenzeitlich auf Platz 20. Der Punkteabstand war eng, so dass eine Verbesserung mit einer guten Kür am nächsten Tag noch möglich war. Optimistisch ging Alena am Sonntag an den Start und zeigte saubere Sprünge. Leider klappte die eingesprungene Sitzpirouette nicht gut. So büßte sie wichtige Punkte ein und konnte ihre Saisonbestleistung nicht erreichen. Am Ende belegte sie den 21. Platz. Nichts desto trotz, zeigte sich Cheftrainerin Bögelsack mit Alenas ersten großen Meisterschaften zufrieden und ist sich sicher, dass sie viel Positives mitnehmen wird. In der heimischen Hus de Groot Eisarena, wird nun motivierter und fleißig für die nächsten Wettbewerbe weiter trainiert.