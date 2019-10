Elzer Spiel abgebrochen

Kreisliga: Resse verliert in Engelbostel

(ok). Der SV Resse musste in der Fußball-Kreisliga, Staffel zwei, beim MTV Engelbostel-Schulenburg eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Das Spiel von Blau-Gelb Elze bei TuS Garbsen II wurde beim Stand von 3:2 für Elze abgebrochen worden. Der Platz war nach heftigem Regen nach Ansicht des Schiedsrichters nicht mehr bespielbar Der Mellendorfer TV hat am Nationalfeiertag nicht gespielt. Am Sonntag, 6. Oktober, kicken zwei Wedemärker Teams ab 15 Uhr. Der Mellendorfer TV muss beim TuS Garbsen II antreten, der SV Resse beim TuS Gümmer. Blau-Gelb Elze ist an dem Wochenende spielfrei. Die Elzer stehen am Mittwoch, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr gegen den TSV Mariensee-Wulfelade auf dem Platz. Alle drei Wedemärker Teams sind am Sonntag, 13. Oktober, wieder ab 15 Uhr am Ball. Der Mellendorfer TV trifft auf den TSV Poggenhagen, der SV Resse auf den TSV Berenbostel und Blau-Gelb Elze reist zum SV Dedensen.