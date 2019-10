Erfolgreiche Starts der Voltigierer vom RuFV Elze-Bennemühlen

Nachmittags ging dann die Gruppe Elze-Bennemühlen II an den Start. Erstmals starteten die Voltigierer in einer Prüfung mit Pflicht und Kür. Zum Einüben der Kür hatte die Gruppe nur etwa zwei Wochen Zeit und aus diesem Grund wurde vor dem Turnier noch ein extra Training absolviert. Dazu kam der spontane Wechsel des Voltigierpferdes. Diese Gruppe startete das erste Mal auch auf Gentle Gold, der um einiges größer ist als der bisherige Trainingspartner. In der Plicht gab es ein paar kleine Patzer, die der Aufregung geschuldet waren. Da diese Mannschaft im Gesamtklassement noch zu den jüngeren Startern zählte und manche Teilnehmer gerade ihren zweiten Turnierstart erlebten, ist das durchaus verständlich. Dafür klappte die Kür aber sehr flüssig und ohne Fehler. Trainerin Angela Backhaus und Trainingshelferin Jette, konnten sich zusammen mit Fabienne, Chenice, Felix, Jenna, Hannah, Emma, Frida und Carlotta über einen tollen dritten Platz in einem starken Starterfeld freuen. Besonders froh waren Hannah und Emma über die erhaltene Note für die rücklings geturnte Bank. Beide bekamen die Traumnote von 9,0.