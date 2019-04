Erfolgreiches Wochenende für Eis- und Rollkunstlauf

In Wolfsburg wurde sehr früh in der Saison der Hans-Bauer-Pokal ausgetragen. Hier stand Clara Maria Koziolek zum ersten Mal auf dem obersten Podestplatz. Tessa Höpfner belegte in derselben Gruppe Platz sieben. Bei den Anfängern Jahrgang 2010/11 erreichten Charlotte Stolle Platz sechs, Maja Piela Platz 13 und Samira Gencceylan Platz 16. In der Gruppe Anfänger Jahrgang 2009 freuten sich Merle Behrens über Platz sechs und Fiona Genz über Platz neun. Für die REG Wedemark geht eine sehr erfolgreiche Eissaison zu Ende. Nach den Osterferien beginnt wieder das volle Rollkunstlauftraining. Mit dem Hummecup in Groß Berkel steht an diesem Wochenende schon der nächste Wettbewerb auf dem Programm.