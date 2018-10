ESC Wedemark-Eiskunstlauf erfolgreich in Dortmund

Philine Heinze, Fabienne Meve, Marie Jesske, Sofia Krug, Katarina Zirzow, Lia Ostendorp und Alena Jorgus belegten sehr gute Plätze im Wettstreit mit Mädchen aus Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Bremen, Thüringen und Rheinland Pfalz, also alles Teilnehmerinnen aus den großen Leistungszentren in Deutschland. Es wurden neue persönliche Bestleistungen im neuen Bewertungssystem erreicht. Dies ist eine gute Voraussetzung für die Deutsch Nachwuchs- und Jugend-Meisterschaft, die für einige Mädchen aus dem Verein im Dezember und Januar in Dortmund und Berlin folgen werden. Trainerin Katja Bögelsack ist sehr stolz auf ihre Mädels und resümiert, dass das intensive Sommertraining auf den Eisbahnen in Hamburg, Bad Sachsa und Braunlage, sowie das Off-Ice-Training in der Turnhalle in Bissendorf erste Früchte getragen hat.Wer auch Lust und Laune hat mitzumachen und vier bis sechs Jahre ist, meldet sich bitte unter Telefon (01 57) 38 49 98 92.Die Ergebnisse: Jugendklasse: zweiter Platz Philine Heinze, siebter Platz Fabienne Meve; AK 10/11: dritter Platz Marie Jesske; Pre Novice: dritter Platz Sofia Krug und zehnter Platz Katarina-Sofie Zirzow; Neulinge 1: zweiter Platz Lia Ostendorp; AK 8/9: 16. Platz Alena Jorgus.