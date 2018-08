F1 als Einlaufkinder in der Regionalliga Nord

JSG Mellendorf-Elze läuft mit dem SV Werder Bremen ein

Zum zweiten Mal durfte sich die F1-Jugend unter Trainer Dennis Heinemann über die Einladung vom U9-Trainer Markus Pletz vom TSV Havelse freuen. Diesmal war der diesjährige Drittligaabsteiger SV Werder Bremen II unter Co-Trainer Mirko Votava (546 Bundesligaspiele) und Bundesliga-Profi Joshua Sargent zu Gast beim TSV Havelse. Auf Wunsch fast aller Vier- bis Neunjährigen Kids aus Mellendorf/Elze durften sie mit dem Gast aus Bremen vor über 700 Fans ins Stadion einmaschieren. Trotz aller Anfeuerungsrufe drer Kinder für Werder, bleiben nach dem 4:1 für den TSV Havelse die drei Punkte in der Region. Die F1 startet am kommenden Wochenende gegen die U8 vom OSV Hannover in die Punktspielsaison. Wann es mit der G2 weitergeht, steht noch nicht fest. Wer gerne mal beim Training vorbeischauen möchte ist herzlich willkommen. Für die Vier- bis Sechsjährigen findet das Training immer montags von 17 bis 18 Uhr statt.