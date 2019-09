famila sponsert Handballjugend

Weibliche D-Jugend des MTV bekommt kompletten Trikotsatz

Wenn sich famila-Marktleiter Jens Luxat für etwas begeistert, macht er Nägel mit Köpfen. Und für die flinken Mädchen der D-Jugend des MTV Mellendorf hat er sich begeistert. Der Kontakt kam über Lars Krümmel zustande, dessen Tochter im Team von Steffi Fess-ner und Anja Brahmann spielt. Der ließ bei Luxat fallen, dass die neu formierten 14 Mädchen dringend einen einheitlichen Trikotsatz für die Punktspiele in der Regionsliga benötigten. Außerdem laufen sie doch im Dezember als Spalierkids mit den Recken auf. Das stieß bei Luxat nicht auf taube Ohren und so ließ sich famila als absolute Ausnahme mal zu einem Trikotsponsoring im Wert von 500 Euro hinreißen. Die zehn- bis zwölfjährigen Handballmädchen dankten es bei der Präsentation am letzten Sonnabend in der MTV-Halle beim Training mit einem kräftigen Jubel, der den Marktleiter gleich mitriss.