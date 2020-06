FCB-Herren steigen auf

Brelinger spielen künftig in der 1. Kreisklasse

Zuletzt durfte in der Saison 2011/12 der Aufstieg in die 1.Kreisklasse gefeiert werden. Nun acht Jahre später ist die I.Herren des 1.FC Brelingen zurück in der 1. Kreisklasse. Am vergangenen Sonnabend verkündete der NFV (Niedersächsische Fußballverband), dass die im März unterbrochene Saison nun abgebrochen wird und mit einer Quotientenregel gewertet wird. „Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren: Steuerberater Carsten Thies, Malermeister Richard Schulz und der Firma Blekotec und noch vielen mehr!“, so der sichtlich erleichterte Trainer Martin Damaske. Mit 13 Siegen aus 13 Spielen standen die Brelinger Herren an der Tabellenspitze und haben nun die Gewissheit, dass die Mühen und die Arbeit sich auszahlen. Zum Kader der Saison 19/20 gehören: Jörn Braune-Frehse, Bjarne Düerkop, Umran Duyar, Constantin Engel, Marco Foitzik, Robert Foitzik, Hinrich Gudehus, Bjarne Hennings, Erik Holm, Maximilian Kehr, Kristof Kehrmann, Emil Kociszweski, Noel Krupp, Robin Kugler, Alexander Limper, David Lott, Simon Lott, Bennet Melloh, Martin Muthke, Luca Prüser, Niklas Prüser, Tom Schröder, Moritz Steinfurth, Jannis Sünnemann, Arne Thies, Patrick Thies, Björn Tiedtke, Sascha Plautz, Jarle von Hörsten, Lenn von Hörsten.