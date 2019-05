Toller Erfolg für den Turn-Club Bissendorf

Kürzlich fand in Barsinghausen/Kirchdorf der Mannschaftswettkampf des Turnkreises Hannover-Land im Gerätturnen statt. In diesem Jahr ging der Turn-Club Bissendorf mit einer Mannschaft der Jahrgänge 2007 bis 2009 an den Start. Die Mädchen zeigten starke Nerven und tolle Leistungen an den Geräten Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden und wurden mit einem dritten Platz belohnt. Da in der Mannschaft auch jüngere Mädchen mitturnten, ist viel Luft nach oben.