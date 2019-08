Freude über neues Outfit beim MTV

Regenjacken erfüllten gleich ihren Zweck

Als ob es Denis Omerovic, Finanzberater der SwissLife Select aus Sehnde, geahnt hätte, mit dem Beginn des Punktspiels der Mellendorfer 1. Fußballherren gegen SV Frielingen setzte der Regen ein und die von ihm gesponserten Regenjacken kamen zum Warmmachen gleich zum Einsatz. Freude herrschte an diesem Tag nicht nur über das neue Outfit, auch das Spiel der MTVer gefiel den zahlreichen Zuschauern. Durch Tore von Dominic Meyer, Thorben Puls, zweimal Nils Gottschalk sowie Finn Seyer ließ man das schwache Spiel der Vorwoche vergessen und siegte verdient mit 5:2 Toren. Den Sponsor befragt, wie es zur Verbindung zum MTV kam, war die Frage schnell beantwortet. „Ich kenne Trainer Matthias Henning aus vergangenen Zeiten beim SV Haimar-Dolgen, da lag es nahe, ihn an seiner jetzigen Wirkungsstätte zu unterstützen“, so Denis Omerovic. Übrigens, nicht nur die 1. Herren des MTV konnte sich über das neue Outfit freuen, auch die 2. Herren wurde mit einem kompletten Satz von Denis Omerovic bedacht.