Freundschaftsspiel der Damen

Fußball-Bundesligaspielerinnen treten noch einmal an

Im Rahmen des 100-jährigen Bestehens des Mellendorf TV kommt es am kommenden Sonntag, 16. Juni, zu einer interessanten Begegnung. Das ehemalige 2.-Bundesliga-Fußballdamenteam des MTV wird in einem Freundschaftsspiel gegen das jetzige Bezirksliga-MTV-Damenteam noch einmal zu sehen sein. Namen wie Franziska Knoop, Danaila Navarro Leon, Kristina Gluth, Laura Eylitz, Jana Kieras oder Tessa Rinkes sind sicherlich noch vielen bekannt. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr im MTV-Sportpark an der Indusstriestraße 37.