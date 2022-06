„Full House“ beim TC Bissendorf

Jedoch ist der Kader der Bissendorfer komplett spielbereit - und alle Spieler hoffen auf ein „Full House“ beim Spitzenspiel mit vielen Zuschauern am Sonnenwinkel.Am Pfingstsonntag startete das alljährliche Pfingstturnier des TC Bissendorf. Bei sommerlichen Temperaturen und einer leichten Brise Wind wurden fünf Runden in gewohnter Weise in gemischten Doppeln gespielt. Auch der gesellige Teil kam nicht zu kurz: Familie Heleta/ Šunič servierte nachmittags Kaffee und Kuchen sowie kühle Getränke und leckere Speisen am Abend, die von den mehr als 20 Teilnehmern sowie weiteren Gästen gerne angenommen wurden – als Grundlage für das Schwelgen und die Vorfreude auf die sicherlich hochklassigen Ballwechsel beim nächsten Turniertag.